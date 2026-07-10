Expulsaron a un carabinero por comer alimentos del auto donde murió el niño mendocino Alejandro Águila

El efectivo fue captado por cámaras de seguridad mientras consumía una bolsa de puflitos que pertenecía al menor fallecido durante un violento robo. La institución resolvió su inmediata desvinculación.

Un carabinero chileno fue expulsado de la fuerza luego de ser registrado por las cámaras de seguridad mientras consumía alimentos que se encontraban dentro del vehículo donde viajaba Alejandro Águila, el niño mendocino de 12 años que perdió la vida tras un violento asalto ocurrido en Chile.

El episodio ocurrió cuando el automóvil de la familia ya había sido sometido a las pericias correspondientes y los efectivos realizaban una inspección previa a su devolución. En ese contexto, el policía tomó una bolsa de puflitos de colores, conocidos en Chile como Chis Pop, que pertenecía al menor y comenzó a comerlos dentro del vehículo.

Las imágenes fueron analizadas por la institución, que resolvió dar de baja al uniformado por considerar que su conducta violó los principios éticos y de probidad que rigen el accionar de Carabineros.

A través de un comunicado oficial, la fuerza chilena sostuvo que no tolera comportamientos de sus integrantes que contradigan los valores institucionales, por lo que avanzó con la expulsión del efectivo involucrado.

El crimen de Alejandro Águila

Alejandro Águila, de 12 años, murió durante un violento robo cuando regresaba junto a su familia desde Argentina hacia Chile, luego de haber viajado para celebrar el Día del Padre.

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Según la investigación, delincuentes armados interceptaron el vehículo en el que viajaba el menor junto a su padre y una tía. Al escapar con el automóvil, el niño no logró desprenderse completamente del cinturón de seguridad y fue arrastrado varios kilómetros.

Horas después, vecinos encontraron al menor gravemente herido y dieron aviso a las autoridades. Al arribar al lugar, los efectivos constataron su fallecimiento. Por el hecho, la Justicia chilena mantiene a seis personas detenidas mientras continúa la investigación.