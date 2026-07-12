El paso a Chile seguirá habilitado y el mal tiempo volvería recién a mediados de semana

El Sistema Integrado Cristo Redentor continuará operativo este domingo para todo tipo de vehículos. Las autoridades informaron que las condiciones climáticas son favorables, aunque anticipan un posible regreso de la inestabilidad hacia el miércoles.

El Paso Internacional Cristo Redentor permanecerá habilitado este domingo para todo tipo de vehículos, gracias a las buenas condiciones meteorológicas previstas en la alta montaña. Así lo informaron las autoridades del Sistema Integrado Cristo Redentor, quienes indicaron que el cruce funcionará con el horario de invierno, de 9 a 21 horas.

Pese a las bajas temperaturas pronosticadas para la zona cordillerana, se espera una jornada con estabilidad climática que permitirá una circulación segura tanto por la Ruta Nacional 7, del lado argentino, como por la Ruta 60, en territorio chileno.

Sin demoras importantes en los complejos fronterizos

Durante las últimas horas, el movimiento en los complejos aduaneros se desarrolló con normalidad. En Horcones, los tiempos de espera no superaron los 10 minutos, mientras que en Los Libertadores las demoras máximas fueron de aproximadamente 15 minutos.

Las autoridades fronterizas señalaron que las barreras ubicadas en Uspallata y Guardia Vieja permanecerán abiertas mientras el paso internacional se encuentre habilitado.

La inestabilidad regresaría en los próximos días

Según los pronósticos meteorológicos, las condiciones favorables se mantendrán durante el domingo. Sin embargo, el ingreso de un nuevo sistema de inestabilidad en la cordillera podría modificar el panorama hacia el miércoles, motivo por el cual las autoridades volverán a evaluar la situación en los próximos días.

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Mientras tanto, recomendaron circular con precaución por las rutas de montaña y mantenerse informados sobre el estado del paso internacional antes de emprender viaje.

En tanto, el Paso Pehuenche, ubicado en el departamento de Malargüe, continuará cerrado debido a las condiciones meteorológicas adversas que afectan ese sector de la cordillera.