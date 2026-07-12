Insólito festejo en La Paz: celebraron el triunfo de Argentina con una llama en un auto

El particular episodio ocurrió durante los festejos por la clasificación de la Selección argentina a las semifinales del Mundial 2026. Un video registrado por una vecina se volvió viral en redes sociales.

Los festejos por la clasificación de la Selección argentina a las semifinales del Mundial 2026 dejaron imágenes de todo tipo en distintos puntos del país. Sin embargo, una de las escenas más llamativas se registró en el departamento mendocino de La Paz, donde una llama fue vista viajando en el asiento trasero de un automóvil mientras sus ocupantes celebraban el triunfo de la Albiceleste.

ATENCIÓN 🚨🚨🚨

En La Paz, Mendoza, salieron a festejar con una Llama en el asiento trasero de un vehículo 🦙 🇦🇷 🙃🙃🙃

Video: Gabriela Sosa pic.twitter.com/e0zQ6pGshZ — Matias Pascualetti (@MATIPASCUALETTI) July 12, 2026

El insólito momento fue captado por la vecina Gabriela Sosa, quien compartió el video en redes sociales. En las imágenes puede observarse al animal asomando la cabeza por una de las ventanillas del vehículo mientras recorría las calles paceñas junto a los hinchas que participaban de la caravana.

La curiosa postal rápidamente comenzó a circular entre usuarios de distintas plataformas, generando sorpresa y cientos de comentarios por la inusual forma de celebrar el pase de Argentina a la próxima instancia del Mundial.

El festejo se dio en el marco de una noche de euforia en diferentes localidades del país, donde miles de personas salieron a las calles para acompañar la clasificación del equipo dirigido por Lionel Scaloni, que ahora se prepara para enfrentar a Inglaterra en las semifinales del certamen.