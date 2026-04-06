Robaron 4.000 dólares y pertenencias tras un violento ingreso a una finca en Tupungato

La inseguridad en las zonas rurales del Valle de Uco sumó un nuevo capítulo de gravedad durante las primeras horas de este lunes. Una propiedad ubicada en la Calle Los Cuatro, en el distrito de Cordón del Plata, fue blanco de un robo bajo la modalidad de escruche, donde los malvivientes se alzaron con una importante suma de dinero en moneda extranjera.

El detalle del asalto Cerca de las 1:30 AM del 6 de abril, la víctima, una mujer de 44 años identificada como P. V. L., constató que autores desconocidos habían ingresado a su vivienda tras ejercer violencia sobre la infraestructura de la casa. Según el reporte de la Comisaría 20, los delincuentes:

Daños: Violentaron la reja de una de las ventanas laterales para ganar acceso al interior.

Violentaron la reja de una de las ventanas laterales para ganar acceso al interior. Sustracción: Una vez dentro, se dirigieron directamente a una de las habitaciones, de donde se llevaron la suma aproximada de 4.000 dólares en efectivo.

Una vez dentro, se dirigieron directamente a una de las habitaciones, de donde se llevaron la suma aproximada de en efectivo. Otros elementos: Además del dinero, los sujetos se retiraron del lugar con un par de zapatillas de marca.

Investigación en curso Al momento del robo, no se encontraban moradores en ese sector de la finca, lo que facilitó el accionar de los ladrones y su posterior huida sin ser detectados. Personal policial realizó las pericias de rigor en el lugar buscando huellas o indicios que permitan identificar a los responsables.

La causa ha quedado bajo la órbita de la Oficina Fiscal de Tupungato, donde se instruyen las actuaciones por el delito de robo agravado. Hasta el momento, no se han reportado detenciones vinculadas a este cuantioso robo que pone nuevamente en alerta a los productores y residentes de la zona de Cordón del Plata.