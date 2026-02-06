Rescataron aves protegidas en un domicilio

El procedimiento se realizó tras una denuncia recibida por la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque. Se secuestraron 12 aves de fauna autóctona que permanecían en cautiverio, junto a jaulas y elementos de captura.

La Policía Rural, delegación Centro, realizó un operativo por tenencia ilegal de fauna silvestre en Luján de Cuyo. El procedimiento contó con la colaboración del equipo de Fauna Silvestre, dependiente de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque del Ministerio de Energía y Ambiente.

En el marco de las acciones de control y protección de la fauna silvestre, la policía rural intervino en un domicilio del barrio Puerta del Sol, de Luján de Cuyo, tras un aviso emitido por la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque. La actuación se desarrolló con intervención de la Oficina Fiscal Luján-Uspallata, en el marco de una averiguación por infracción a la Ley 22421, que protege a las especies de fauna silvestre autóctona.

Al arribar al lugar, los efectivos de la policía rural constataron desde el exterior la presencia de diversas aves protegidas, cuyos sonidos se escuchaban a lo lejos. Tras entrevistar al propietario del inmueble, este manifestó poseer algunas aves y autorizó el ingreso del personal actuante. En presencia de un testigo hábil, se verificó la existencia de doce aves de fauna silvestre en cautiverio, además de cuatro jaulas y dos tramperos.

Ante la situación, se dio intervención al Ayudante Fiscal de turno, quien dispuso el secuestro de la totalidad de las aves y de los elementos vinculados al hecho. Asimismo, se ordenó el traslado del propietario del lugar a la Fiscalía para continuar con las actuaciones correspondientes.