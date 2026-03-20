Renunció el fiscal Santiago Garay tras años al frente de causas emblemáticas en Mendoza

El fiscal Santiago Garay presentó su renuncia al Ministerio Público de Mendoza, poniendo fin a una extensa trayectoria marcada por la investigación de casos emblemáticos.

La decisión fue aceptada por el gobernador Alfredo Cornejo y formalizada mediante el Decreto 430, publicado en el Boletín Oficial. La salida se hará efectiva a partir del 1 de abril.

Garay se desempeñaba en la Fiscalía de Instrucción Nº 38, dentro de la unidad especializada en delitos ambientales y contra animales, cargo al que había sido asignado tras una reestructuración interna del Ministerio Público.

Una carrera marcada por casos resonantes

A lo largo de su trayectoria, el fiscal tuvo intervención en investigaciones de alto impacto en la provincia, como el triple crimen del barrio Trapiche, uno de los hechos policiales más conmocionantes de los últimos años en Mendoza.

También participó en causas vinculadas a delitos económicos y corrupción, incluyendo investigaciones contra ex funcionarios públicos.

Aportes al sistema judicial

Además de su labor en investigaciones, Garay impulsó cambios en el ámbito judicial, como la incorporación de la evidencia digital en el Código Procesal Penal, una herramienta clave para avanzar en causas complejas, especialmente en delitos vinculados a abusos y nuevas tecnologías.

Un nuevo escenario en la Justicia

Su salida se da en un contexto de movimientos dentro del sistema judicial, con cambios y reestructuraciones en distintas áreas.

Con su renuncia, se abre ahora el proceso para definir quién ocupará su lugar en una fiscalía clave dentro de la estructura judicial mendocina.