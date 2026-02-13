Refuerzan los operativos náuticos en embalses y ríos de cara al fin de semana largo

Desde el inicio de la temporada, los controles tuvieron como eje central la prevención de accidentes, priorizando la concientización y el cumplimiento de las normas de seguridad por sobre la sanción. En ese marco, las campañas preventivas vienen mostrando resultados positivos en los espejos de agua de jurisdicción provincial, contribuyendo a una temporada sin víctimas fatales.

Al respecto, el director de Áreas Protegidas, Iván Funes Pinter, destacó: “El objetivo principal de estos operativos es cuidar la vida. La presencia permanente del Estado en los embalses y ríos, junto con el trabajo articulado con otras fuerzas, permite prevenir accidentes y promover una navegación responsable”.

Actas, inspecciones y secuestros

Durante la temporada se realizaron inspecciones a empresas prestadoras de servicios náuticos en toda la provincia. Como resultado, se labraron actas y se procedió al secuestro de embarcaciones en distintos puntos, entre ellos el dique El Nihuil y balsas de rafting en Valle Grande, principalmente por mal estado de las embarcaciones y falta de documentación obligatoria.

Las infracciones más frecuentes detectadas corresponden a la falta de chalecos salvavidas y el exceso de capacidad permitida. En particular, durante los últimos fines de semana se registró una importante concentración de embarcaciones en el embalse El Carrizal, el espejo de agua con mayor actividad náutica de la provincia, debido a su cercanía y a que permite la navegación con motores.

Por su parte el jefe del Departamento de Náutica, Hugo Di Rocco, señaló: “El Carrizal concentra la mayor cantidad de embarcaciones, por eso reforzamos los controles. La mayoría de las actas se labran por no respetar las medidas básicas de seguridad, que son fundamentales para evitar accidentes”.

Estadísticas de la temporada

Noviembre

Embarcaciones: 1.361

Visitantes: 21.120

Diciembre

Embarcaciones: 1.918

Visitantes: 27.716

Enero

Embarcaciones: 2.654

Personas: 51.697

Febrero (primera semana)

Embarcaciones: 615

Personas: 8.253

Refuerzo de controles por Carnaval

De cara al próximo fin de semana largo de Carnaval, se reforzarán los operativos de control y prevención en todos los espejos de agua habilitados, con mayor presencia de personal y controles exhaustivos sobre documentación, capacidad de las embarcaciones y uso de elementos de seguridad.

Obligaciones y recomendaciones para navegantes

Desde el área de Náutica recuerdan que es obligatorio:

Respetar los horarios de navegación.

Navegar con los chalecos salvavidas colocados.

Prestar auxilio ante una señal de emergencia.

Contar con la embarcación debidamente identificada (número de matrícula, capacidad y nombre de fantasía).

Prohibiciones y seguridad en el agua

Está prohibido nadar en aguas abiertas de todos los embalses de la provincia. El nado solo está permitido en lugares boyados y bajo la supervisión de guardavidas.

En caso de accidentes en embalses, se solicita llamar de inmediato al 911.

Normas y sanciones

La navegación nocturna está estrictamente prohibida en todos los espejos de agua.

Las infracciones en materia náutica conllevan multas que varían entre $63.000 para faltas leves y $5.000.000 para faltas gravísimas.

Además, se recomienda:

Informarse sobre el pronóstico del tiempo antes de navegar.

Revisar el estado y la presencia de todos los elementos de seguridad.

En caso de accidentes en embalses, dar aviso inmediato al 911.

El Gobierno de Mendoza invita a mendocinos y turistas a disfrutar del agua de manera responsable, cuidando su seguridad y la de los demás.