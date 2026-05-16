Recuperaron más de 11 toneladas de nueces y hubo 65 aprehendidos en Tupungato

La temporada de cosecha de nueces en Tupungato cerró con un importante despliegue policial que permitió recuperar más de 11 toneladas de producción sustraída y concretar 65 aprehensiones en distintos procedimientos realizados durante los últimos meses.

Desde la Jefatura Departamental informaron que los operativos preventivos, denominados “Nogaleras”, comenzaron a principios de marzo con el objetivo de reforzar la seguridad en fincas y zonas productivas del departamento durante la temporada 2026.

Para coordinar las acciones, se realizaron reuniones entre autoridades policiales, productores, personal municipal y organismos provinciales de fiscalización y control. A partir de ese trabajo conjunto se organizó un operativo especial encabezado por la Unidad Especial de Patrullaje de Tupungato.

El despliegue incluyó patrullajes diurnos y nocturnos en sectores rurales, controles en puntos estratégicos de transporte y recorridos permanentes en las zonas de producción. También participaron efectivos de la Subcomisaría Cordón del Plata, Policía Rural y personal de Investigaciones.

Como resultado de las intervenciones, la Policía logró recuperar un total de 11.056 kilos de nueces, distribuidos en bolsas de arpillera, bolsas con pulpa lista para comercializar, mochilas, baldes y cargamentos acopiados dentro de distintas fincas.

Además, durante allanamientos realizados en el marco de la investigación se secuestraron más de 80 bolsas adicionales con nueces robadas.

En cuanto a las detenciones, las autoridades detallaron que hubo 43 personas aprehendidas por tentativa de hurto simple y otras 22 demoradas por antecedentes y averiguación de procedencia, en el marco de la Ley 6722.