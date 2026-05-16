Reabren el paso a Chile este sábado tras el temporal en alta montaña

Luego de varias horas de cierre por las condiciones climáticas adversas en la cordillera, las autoridades del Sistema Integrado Cristo Redentor confirmaron la reapertura del paso internacional a Chile para este sábado.

Según se informó oficialmente, el corredor volverá a habilitarse desde las 13 horas para todo tipo de vehículos, siempre y cuando las condiciones de transitabilidad continúen siendo seguras sobre la Ruta Internacional.

La decisión fue tomada luego de una mejora paulatina en el estado del tiempo en alta montaña, donde durante las últimas horas se registraron intensas lluvias y nevadas que obligaron al cierre preventivo del túnel internacional.

En un principio, se estimaba que la reapertura podría concretarse recién el domingo, pero la evolución favorable de las condiciones meteorológicas permitió adelantar la habilitación del cruce fronterizo.

Desde la coordinación fronteriza indicaron además que, si el clima se mantiene estable y no surgen inconvenientes en la calzada, el túnel Cristo Redentor permanecerá abierto durante las 24 horas.

Por otra parte, el Paso Pehuenche, ubicado en el sur provincial, continúa operando con normalidad en su horario habitual de 9 a 18 horas.

Las autoridades recomendaron a quienes viajen hacia Chile circular con extrema precaución y mantenerse informados sobre el estado actualizado de rutas y pasos internacionales, debido a que las condiciones climáticas en montaña pueden modificarse rápidamente.