La nieve cubrió el Manzano Histórico y llegó el paisaje invernal al Valle de Uco

El frío comenzó a sentirse con fuerza en Mendoza y durante la mañana de este sábado el Manzano Histórico, en Tunuyán, amaneció completamente cubierto de nieve. Las precipitaciones níveas transformaron el tradicional paisaje del Valle de Uco en una verdadera postal invernal.

Tal como lo anticipaban los pronósticos meteorológicos durante los últimos días, el descenso de la temperatura llegó acompañado de nevadas en sectores de montaña y precordillera. En el Manzano Histórico, vecinos y visitantes registraron una intensa caída de nieve desde las primeras horas del día.

Además del fenómeno en Tunuyán, los organismos meteorológicos mantienen vigente una alerta amarilla por posibles nevadas y agua nieve en distintos puntos de la provincia, especialmente en zonas cercanas al llano.

Según el reporte de la Oficina de Vigilancia Meteorológica (OVM), la jornada se presentará fría e inestable, con una temperatura máxima estimada de 9 grados y una mínima cercana a los 3 grados.

Las condiciones también podrían extenderse hacia otras áreas del Valle de Uco, alta montaña, precordillera y sectores del sur provincial, donde se esperan precipitaciones durante gran parte del sábado.