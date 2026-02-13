Recuperación de saberes: la importancia de aprobar los espacios pendientes

Este jueves se retomó la actividad iniciada el martes con los alumnos de primaria y secundaria que adeudan espacios curriculares.

Durante la jornada de ayer, las escuelas primarias y secundarias de la provincia retomaron el período de recuperación de saberes iniciado el martes e interrumpido por las jornadas institucionales del miércoles. La titular del nivel secundario, Cecilia Páez, recordó la importancia de esta instancia formativa y alentó a las familias a acompañar a los estudiantes en el proceso, que se extenderá hasta finales de febrero.

“Queremos avisarles a las familias que los estudiantes tienen esta oportunidad de recuperar los saberes que quedaron pendientes de aprobación en el ciclo lectivo 2025”, expresó la funcionaria. “Recordemos que hemos regresado a la legislación anterior a la pandemia y que los estudiantes van a pasar de año con solo dos espacios pendientes de aprobación; también se cuentan las materias previas”, informó Páez.

Cabe destacar que, si el estudiante tiene alguna materia previa o una equivalencia, podrá rendir en esta instancia, ya que una vez iniciado el ciclo lectivo no habrá período de recuperación de saberes. Es importante aprovechar este espacio y que las familias acompañen a sus hijos en este proceso.