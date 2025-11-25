Quién es Carlos Presti, el sucesor de Luis Petri, en el Ministerio Defensa

“Una persona con intachable carrera militar”. Así presentó el Gobierno al flamante ministro de Defensa, el Teniente General Carlos Alberto Presti, el actual Jefe del Estado Mayor General del Ejército. A partir de ahora, el hijo de Carlos Roque Presti, quien estuvo al frente del regimiento de Infantería 7 de La Plata durante la última dictadura cívico militar, será el reemplazante de Luis Petri, que ocupará una banca en la Cámara de Diputados.

El anuncio fue realizado a través de un comunicado difundido por la Oficina del Presidente, en el que también confirmó a Alejandra Monteoliva como la sucesora de Patricia Bullrich en el ministerio de Seguridad.

“El actual Jefe del Estado Mayor General del Ejército, el Teniente General Carlos Alberto Presti, dejará su cargo para asumir como el nuevo Ministro de Defensa”, destaca el aviso, y agrega que “por primera vez desde el regreso de la democracia, una persona con intachable carrera militar que ha llegado al más alto rango en su escalafón estará al frente del Ministerio que está encargado de la defensa nacional y de las Fuerzas Armadas, inaugurando una tradición que esperamos que la dirigencia política continúe de aquí en adelante y dando por finalizado la demonización de nuestros oficiales, suboficiales y soldados”.

Lo que el comunicado de Casa Rosada olvidó mencionar es que Carlos Alberto Presti jamás manifestó ninguna oposición a los crímenes de la dictadura genocida ni a los cometidos por su padre.

Quién es Carlos Alberto Presti

El Teniente General de 59 años tuvo bajo su mando como Jefe del Estado Mayor General del Ejército a 55.000 hombres y mujeres. Presti egresó del Colegio Militar de la Nación en 1987. Proviene del arma de Infantería. Fue jefe del Regimiento de Asalto Aéreo 601, comandante de la IV Brigada Aerotransportada y director del Colegio Militar. Tiene aptitud de comando.

También estuvo en la misión de paz en Haití y fue agregado en Guatemala, Salvador, Honduras y Nicaragua durante el gobierno de Macri.

Ahora, tendrá la misión de reemplazar en el Ministerio de Defensa a Luis Petri, el mismo que le tomó juramento en enero de 2024 en el Regimiento de Patricios cuando tomó el mando del Ejército.