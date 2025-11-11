Qué necesita River para clasificarse a la Copa Libertadores 2026

La victoria de Argentinos Juniors frente a Belgrano por 1-0 desplazó a River a la cuarta ubicación de la tabla anual de la Liga Profesional de Fútbol, fuera de los puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2026 a falta de una jornada.

No obstante, el conjunto de Núñez todavía cuenta con chances de conseguir su participación en el certamen de mayor prestigio del continente, aunque dependerá de una serie de resultados a su favor.

La primera de ellas será lograr una victoria ante Vélez Sarsfield en el José Amalfitani y aguardar una caída o un empate del Bicho frente a Estudiantes de La Plata en condición de visitante para conseguir un lugar en el repechaje. Si sucede lo segundo, la Banda deberá superarlos en diferencia de gol.

Hoy River tiene una diferencia de +17 y Argentinos Juniors tiene +19.

Qué pasa si River pierde con Vélez

Sin embargo, si sufre una derrota ante el Fortín o no logra meterse entre los tres mejores de la clasificación general, deberá esperar a conocer al campeón del torneo local ya que si tanto Rosario Central (1), Boca (2) o, actualmente, Argentinos Juniors (3) lo consiguen, liberarán un cupo más y accederá directamente a la fase de grupos, siempre y cuando el Millonario finalice en la cuarta plaza.

Por otro lado, una caída ante el cuadro de Liniers acompañado de victorias de Deportivo Riestra (51), Racing (50) o San Lorenzo (50), impedirá definitivamente a los comandados por el Muñeco Gallardo disputar la próxima edición de la Copa Libertadores.

La tabla anual que clasifica a 3 equipos para la Copa Libertadores 2026

1) Rosario Central 66

2) Boca 59

3) Argentinos Juniors 54

4) River 52

5) Riestra 51

6) Racing 50

7) San Lorenzo 50

Rosario Central y Boca ya están clasificados.

Argentinos Juniors, por ahora, iría al repechaje

Si Central o Boca salen campeones del Torneo Clausura liberarían un cupo

La última fecha del Torneo Clausura