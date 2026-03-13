Preocupación en Mendoza: uno de cada cuatro estudiantes repite en la secundaria

Un informe difundido por la Dirección General de Escuelas (DGE) encendió una señal de alerta en el sistema educativo de Mendoza: uno de cada cuatro estudiantes de secundaria repitió de año durante el último ciclo lectivo.

Según los datos oficiales, el 25% de los alumnos de las escuelas secundarias orientadas no logró promocionar, lo que equivale a 22.589 estudiantes que no pudieron avanzar de curso.

Desde el gobierno escolar explicaron que este incremento en la repitencia está vinculado a cambios en el régimen académico, que eliminaron la posibilidad de pasar de año de manera condicional con varias materias pendientes.

A partir de esta modificación, los estudiantes solo pueden promocionar si adeudan como máximo dos materias, ya que las instancias de recuperación quedaron concentradas en diciembre y febrero, sin la oportunidad adicional que existía anteriormente en marzo.

De acuerdo con los indicadores educativos, los cursos con mayor nivel de repitencia son primero y tercero, aunque cuarto año también presenta cifras elevadas dentro del nivel secundario.

En contraste, en las escuelas técnicas el porcentaje de alumnos que repiten es menor, con un nivel cercano al 21%, mientras que en colegios privados más del 90% de los estudiantes logra pasar de año.

A pesar de estos datos, desde la DGE destacaron otro indicador considerado positivo: la retención escolar en secundaria supera el 98%, lo que significa que la mayoría de los alumnos permanece dentro del sistema educativo durante todo el ciclo lectivo.

Las autoridades educativas sostienen que las nuevas exigencias buscan fortalecer el aprendizaje y recuperar una mayor exigencia académica, evitando que los estudiantes acumulen materias pendientes que luego dificulten su desempeño en los años siguientes.