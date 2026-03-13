Por cuarto día consecutivo, el Valle de Uco continúa bajo alerta amarilla por mal tiempo

Defensa Civil emitió una alerta amarilla por inestabilidad climática para este viernes 13 de marzo en Mendoza, con probabilidad de lluvias y tormentas que podrían registrarse en distintos puntos de la provincia.

Según el informe oficial, las condiciones meteorológicas adversas podrían afectar principalmente al Gran Mendoza, el Valle de Uco y la zona Este, donde se prevé la presencia de precipitaciones y tormentas aisladas durante el transcurso de la jornada.

En paralelo, el pronóstico advierte que en la zona Sur las tormentas podrían presentarse con mayor intensidad (lo que implica lluvias más fuertes, ráfagas de viento y actividad eléctrica).

Además, los organismos de emergencia indicaron que existe la posibilidad de caída de granizo en algunos sectores de la provincia (un fenómeno que suele aparecer asociado a tormentas convectivas durante episodios de inestabilidad).

Ante este escenario, Defensa Civil recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales y tomar precauciones, especialmente durante las horas en que se desarrollen las tormentas (evitar circular por zonas anegadas, asegurar objetos que puedan volarse y resguardar vehículos cuando sea posible).