Patrimonio del gabinete de Cornejo: camionetas nuevas y pocos cambios en propiedades

Las últimas declaraciones juradas presentadas por el gobernador Alfredo Cornejo y los integrantes de su gabinete permiten observar cómo se compone el patrimonio de los principales funcionarios del Ejecutivo provincial.

En términos generales, los documentos muestran pocos cambios en propiedades inmobiliarias, aunque sí se registran nuevas adquisiciones de vehículos y movimientos financieros dentro de los patrimonios declarados.

En el caso de Alfredo Cornejo, el mandatario consignó entre sus bienes propiedades, dinero en cuentas bancarias y vehículos, además de otros activos vinculados a su patrimonio personal.

Entre los ministros, uno de los patrimonios más altos corresponde al titular de Salud y Deportes, Rodolfo Montero, quien declaró casas, departamentos, cocheras y un local comercial, además de vehículos y otros bienes registrados. También informó ingresos provenientes de alquileres de algunas propiedades.

El ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, declaró viviendas, departamentos y participación en campos, además de una camioneta Nissan Frontier, mientras que su cónyuge registró otros vehículos y bienes.

Por su parte, el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, consignó una vivienda familiar y otros bienes patrimoniales, junto con vehículos declarados dentro del núcleo familiar.

La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, informó la titularidad de un departamento y un terreno, además de vehículos registrados junto a su pareja y otros activos financieros.

En varios casos, los funcionarios también detallaron participación en sociedades, productos bancarios, dinero en efectivo y créditos, elementos que forman parte del patrimonio que cada año deben informar ante los organismos de control.

De acuerdo con los datos oficiales, las declaraciones juradas reflejan principalmente estabilidad en los bienes inmobiliarios, mientras que las principales incorporaciones se vinculan a vehículos y movimientos financieros dentro de los patrimonios declarados.