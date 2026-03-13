Paritarias en Mendoza: seis sectores estatales ya acordaron aumentos y siguen las negociaciones

El proceso de paritarias 2026 en Mendoza sigue sumando acuerdos entre el Ejecutivo provincial y distintos gremios estatales. En los últimos días, seis sectores de la administración pública aceptaron la propuesta salarial presentada para los primeros meses del año.

La oferta contempla un aumento del 7% en marzo y otro 3% en mayo, incrementos que no son acumulativos y que se calculan tomando como base los salarios de diciembre de 2025.

Entre los sectores que ya firmaron el acuerdo se encuentran docentes y celadores nucleados en el SUTE, además de funcionarios judiciales y trabajadores de la Dirección Provincial de Vialidad.

A este listado se sumaron también los trabajadores que se desempeñan en organismos de control, entre ellos Fiscalía de Estado, Tesorería General y el Tribunal de Cuentas, cuyos representantes aceptaron la misma propuesta salarial.

Mientras algunos gremios ya cerraron el acuerdo, otras negociaciones continúan abiertas. En ese marco, representantes de ATE mantuvieron reuniones con autoridades provinciales para analizar la propuesta y llevarla a consulta con las bases.

Por otro lado, la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMProS) manifestó su disconformidad con la situación actual y solicitó la reapertura de la negociación paritaria del sector, con el objetivo de discutir nuevamente las condiciones salariales.

De esta manera, el proceso de negociación continúa con distintos escenarios según cada sector estatal, mientras se espera que en las próximas semanas se definan nuevos acuerdos o posibles conflictos gremiales dentro de la administración pública provincial.