Valle de Uco

Papá Noel pasará por Tupungato

diciembre 16, 2025

Muy poquito antes de celebrar Navidad el departamento lo recibirá en distintos rincones distritales para que los niños y niñas puedan le brindarle su cariño, acercarle sus cartitas de pedidos especiales y tomarse una foto junto a él.

Del martes 16 al lunes 22 de diciembre Papá Noel recorrerá Tupungato con muchas ganas de conocer a los pequeños tupungatinos y tener con ellos un bonito encuentro que cuando sean más grandes puedan recordar.

¿En qué lugares podés encontrarlo?

Martes 16
El Zampalito 

(B° Santa Ana. Loteo Menchaca) 

10 a 12.30h
Anchoris  

(Plaza distrital) 

18 a 20.30h
Miércoles 17
Ciudad
 Plaza B° Martín Fierro 

10 a a12.30h
Explanada Municipal 

19 a 21.30h
Jueves 18
La Arboleda 

(Playón deportivo) 

10 a 12.30h
Cordón del Plata 

(Playón deportivo) 

19 a 21.30h

Viernes 19
San José 

(Playón deportivo) 

10 a 12.30h
Gualtallary 

(Plaza Divino Niño) 

18 a 20.30h

Lunes 22
Villa Bastias 

(Playón deportivo, Loteo Bigolotti) 

10 a 12.30h
Cordón del Plata 

(C. Hockey) 

19 a 21.30h