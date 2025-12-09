Operativos en Tupungato: secuestros por droga, moto recuperada y detenidos

Durante el fin de semana largo, la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) de Tupungato llevó a cabo una serie de intervenciones que incluyeron procedimientos por estupefacientes, la recuperación de una motocicleta robada y el traslado de varias personas con medidas judiciales pendientes.

En materia de estupefacientes, el primer procedimiento ocurrió durante la noche en la intersección de calle Río Las Tunas y La Arboleda. Allí, personal policial procedió a requisar a un hombre de 29 años y encontró en el bolsillo de su pantalón un envoltorio plástico de color azul con polvo blanco que arrojó resultado positivo para cocaína.

La segunda intervención se desarrolló en calle Gottardini y Secundino Gómez. En este operativo, los uniformados identificaron y requisaron a dos hombres. A uno de ellos se le secuestraron tres envoltorios de nylon transparente con sustancia vegetal, presuntamente marihuana, que llevaba dentro de un morral. Al otro se le extrajo un billete de mil pesos que contenía restos de polvo blanco compatible con cocaína.

En cuanto a hechos contra la propiedad, en el distrito de Cordón del Plata, el sábado mientras funcionaba la feria, un hombre denunció al 911 que le habían sustraído una motocicleta Motomel 150 cc de color azul. Gracias al rápido despliegue policial, con la presencia de móviles de la UEP y de Cuerpos Especiales, una patrulla logró localizar la moto abandonada en calle Los Cuatro. En la causa intervino la Oficina Fiscal.

Finalmente, desde la UEP informaron que, durante el fin de semana largo, cinco personas fueron trasladadas por presentar medidas pendientes con la Justicia.