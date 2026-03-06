Nuevo precio del pasaporte sorprende y genera dudas entre viajeros

El Gobierno actualizó el valor del documento para viajar al exterior. El trámite tendrá distintos costos según la urgencia con la que se necesite obtenerlo.

El costo del pasaporte argentino fue actualizado y el nuevo valor comenzó a generar consultas entre quienes planean viajar al exterior. El documento, indispensable para salir del país hacia la mayoría de los destinos, ahora tiene un precio más elevado dependiendo del tipo de trámite elegido.

Según el cuadro tarifario vigente, el pasaporte en su modalidad regular tiene un costo de 70.000 pesos. Este es el trámite más común y suele tardar alrededor de dos semanas en llegar al domicilio del solicitante luego de realizar la gestión correspondiente.

Para quienes necesitan el documento con mayor rapidez, existen alternativas más rápidas pero también más caras. El pasaporte exprés, que se entrega en aproximadamente 96 horas hábiles, cuesta 150.000 pesos. En tanto, el trámite denominado “al instante”, disponible solo en oficinas habilitadas, puede obtenerse en unas seis horas y tiene un valor de 250.000 pesos.

Las autoridades recordaron que no es obligatorio renovar el pasaporte si el actual sigue vigente. El documento puede utilizarse normalmente hasta su fecha de vencimiento, por lo que solo deben iniciar el trámite quienes necesiten uno nuevo o deban renovarlo.

El pasaporte es el documento que permite acreditar la identidad de los ciudadanos argentinos al ingresar a otros países y su emisión está a cargo del Registro Nacional de las Personas. Además de servir para viajar, cuenta con tecnología de seguridad y un chip electrónico que protege los datos del titular.