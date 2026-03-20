Murió Michel Rolland, el enólogo más influyente del mundo con fuerte vínculo con Mendoza

El mundo del vino está de luto tras la muerte de Michel Rolland, considerado uno de los enólogos más influyentes del mundo y una figura clave en el desarrollo de la industria vitivinícola argentina.

Rolland, nacido en Francia en 1947, fue un referente global que trabajó en más de 20 países y revolucionó el estilo de producción de vinos, especialmente en regiones emergentes.

Su vínculo con Argentina

Su historia con el país comenzó en 1988, cuando llegó para asesorar proyectos vitivinícolas. Desde entonces, convirtió a la Argentina en uno de sus principales centros de trabajo e inversión.

En Mendoza, dejó una huella profunda a través de asesoramientos a bodegas y el desarrollo de proyectos propios, como el reconocido Clos de los Siete, en el Valle de Uco.

Su visión fue clave para posicionar al Malbec argentino en el mundo, atrayendo inversiones internacionales y elevando la calidad de los vinos locales.

Un referente mundial

A lo largo de su carrera, Rolland fue conocido como uno de los grandes “flying winemakers”, asesorando bodegas en distintos continentes y marcando tendencias en la elaboración de vinos.

Su estilo, caracterizado por vinos intensos, frutados y con identidad, influyó en generaciones de enólogos y en la evolución del mercado global.

Un legado en la vitivinicultura

Más allá de su trabajo técnico, su impacto fue estratégico: ayudó a que países como Argentina pasaran de ser productores secundarios a competir en el mercado internacional del vino.

Su muerte deja un vacío en la industria, pero también un legado que sigue vigente en cada proyecto, bodega y vino que ayudó a construir.