¡MOTOS «MELA»: EL TERROR DE LAS CALLES! Cayeron conductores con rodados truchos en Tupungato

La cacería de vehículos irregulares en el Valle de Uco no da respiro. En una serie de operativos relámpago realizados en puntos estratégicos de Tupungato, la policía logró sacar de circulación varias motocicletas que funcionaban bajo la sombra de la ilegalidad. Los conductores, sorprendidos por los efectivos de la UEP, terminaron tras las rejas al no poder explicar el origen de sus rodados.

El modus operandi de las «motos fantasma» Durante los controles de saturación, los uniformados detectaron una peligrosa tendencia que crece en el departamento: la adulteración de números de cuadro y motor.

El hallazgo: Al verificar los datos en el sistema policial, se constató que varios rodados tenían los registros «limados» o correspondían a otros vehículos con pedido de captura por robo.

Al verificar los datos en el sistema policial, se constató que varios rodados tenían los registros «limados» o correspondían a otros vehículos con pedido de captura por robo. Falsificación: En algunos casos, los conductores intentaron engañar a la autoridad con documentación apócrifa, lo que agravó su situación procesal de manera inmediata.

Tupungato bajo la lupa de la UEP Los procedimientos, que se concentraron en las zonas de mayor tránsito y en los ingresos a los barrios periféricos, forman parte de un plan de seguridad de abril de 2026 para frenar los piques ilegales y el uso de motos para cometer arrebatos.

Detenidos: Los conductores fueron trasladados a la Comisaría 20 bajo cargos de encubrimiento y falsificación de instrumento público.

Los conductores fueron trasladados a la bajo cargos de encubrimiento y falsificación de instrumento público. Secuestro: Las motos quedaron a disposición de la justicia en el playón municipal, donde serán sometidas a peritajes de la Policía Científica.

¿Zona liberada para el desguace? La sospecha de los investigadores es que estas motos adulteradas forman parte de una red de desarmaderos clandestinos que opera entre Tunuyán y Tupungato. «No vamos a permitir que circulen vehículos que nacieron del robo a un trabajador», sentenciaron fuentes policiales tras el éxito del operativo.

Justicia y sanciones La Oficina Fiscal de Tupungato ya tomó cartas en el asunto. Los implicados enfrentan penas que podrían llevarlos a la cárcel, mientras que los legítimos dueños de los rodados recuperados están siendo contactados para que reconozcan sus pertenencias.