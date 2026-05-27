Monopatines eléctricos: Tupungato reforzará controles y habrá multas por infracciones

La Municipalidad de Tupungato informó que comenzará a intensificar los controles sobre la circulación de monopatines eléctricos y advirtió que quienes no respeten las normas vigentes podrán recibir multas y sanciones viales.

La medida se enmarca en la aplicación de la Ley Provincial Nº 9333/2021, normativa que regula el uso de estos vehículos en la vía pública y que busca garantizar una circulación más segura tanto para conductores como para peatones.

Desde el Municipio señalaron que el objetivo principal es promover la responsabilidad vial y evitar situaciones de riesgo en calles y espacios urbanos. Por este motivo, solicitaron a vecinos y vecinas cumplir con todas las disposiciones obligatorias para evitar infracciones.

Entre los requisitos establecidos para circular se encuentra tener al menos 16 años, utilizar casco homologado, portar DNI y respetar una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora. Además, los monopatines deben contar con frenos en ambas ruedas, luces reglamentarias, bocina o timbre y elementos reflectantes.

La normativa también establece que solo puede viajar una persona por vehículo y prohíbe expresamente la circulación por veredas.