Madrugada delictiva en Tunuyán por el robo de una moto con escape deportivo en un barrio

La víctima la había dejado estacionada en la vereda con el trabavolante colocado, pero los delincuentes la hicieron desaparecer en plena noche. Personal de Investigaciones trabaja para esclarecer el hecho.

Un joven de 25 años sufrió el robo de su vehículo en el departamento de Tunuyán durante las primeras horas de este miércoles. Según el reporte oficial emitido por el Ministerio de Seguridad de la provincia de Mendoza, el ilícito se registró alrededor de las 04:10 de la madrugada en las inmediaciones del Barrio Virgen del Rosario.

De acuerdo con los datos aportados por la Comisaría 15, el damnificado había dejado su moto estacionada en la vereda de su domicilio con las medidas de seguridad correspondientes, incluyendo el trabavolante. Se trata de una motocicleta marca Motomel de 150 centímetros cúbicos, de color negro y con la particularidad de tener un escape deportivo colocado.

Horas más tarde, al salir de la vivienda, el propietario constató con indignación que los delincuentes habían violado el seguro y se habían llevado el rodado sin dejar rastros. En el caso ya tomó intervención la Oficina Fiscal de Tunuyán, que dispuso de inmediato las medidas de rigor y convocó a la división de Investigaciones para intentar dar con los autores del hecho y recuperar el vehículo.