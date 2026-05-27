El oficialismo provincial respalda las primarias de cara a las elecciones 2027

En n medio del debate nacional sobre el futuro de las elecciones primarias, el Gobierno de Mendoza ratificó su postura a favor de mantener las PASO en la provincia, aunque no descartó posibles modificaciones en el sistema electoral.

El ministro de Gobierno, Natalio Mema, aseguró que las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias “han sido útiles” desde su implementación y sostuvo que no existe intención de eliminarlas de cara a las elecciones de 2027.

Desde el Ejecutivo provincial consideran que el sistema permitió definir candidaturas tanto en el oficialismo como en distintos espacios opositores, dejando la decisión en manos de los votantes y no únicamente de los acuerdos partidarios.

Según explicó el funcionario, muchas de las fórmulas que llegaron al Gobierno provincial surgieron de competencias internas dentro de las alianzas políticas, algo que, según remarcó, fortalece la participación democrática.

Mema también reconoció que existe un debate sobre la cantidad de veces que la ciudadanía debe concurrir a votar, aunque insistió en que las PASO siguen siendo una herramienta válida para ampliar la participación y ordenar las candidaturas.

De todas maneras, el ministro señaló que podrían evaluarse algunos cambios en la ley electoral para mejorar aspectos operativos y reducir costos vinculados al proceso electoral.

Entre los puntos que podrían analizarse aparecen el financiamiento de partidos pequeños y la posibilidad de unificar fechas de elecciones para disminuir la cantidad de jornadas de votación.