El Gobierno de Mendoza impulsa una campaña de prevención de triquinosis

Bajo el lema Triquinosis: prevenir es proteger se busca fortalecer la prevención, promover prácticas seguras en la producción porcina y concientizar a la población sobre los riesgos del consumo de productos sin control sanitario.

El Ministerio de Producción, a través de la Dirección Provincial de Ganadería, en conjunto con el Ministerio de Salud, lanzaron una campaña de prevención de triquinosis para reforzar las acciones de comunicación pública, educación sanitaria y trabajo conjunto con municipios, productores, elaboradores y entidades vinculadas al sector.

Entre los principales objetivos de la campaña se encuentran promover el análisis obligatorio de carnes porcinas, informar sobre los riesgos asociados al consumo de productos sin control sanitario, fortalecer las buenas prácticas de producción y comercialización y sensibilizar a la población durante los períodos de mayor riesgo como la época invernal.

La triquinosis es una enfermedad zoonótica prevenible que se transmite principalmente por el consumo de carne de cerdo y derivados, crudos o mal cocidos, elaborados sin análisis sanitario que se realizan en los establecimientos habilitados. Los síntomas que tiene la persona que contrae la enfermedad pueden ser fiebre, dolores musculares y articulares, hinchazón de párpados, diarrea, vómitos o dolor abdominal y malestar general.

Algunas de las medidas de prevención que deben tener en cuenta los consumidores son cocinar bien la carne (debe quedar sin zonas rosadas), elegir productos con etiquetas de comercios habilitados, evitar consumir comidas de origen dudoso o puestos callejeros y saber que la sal, el ahumado o el microondas no eliminan el parásito.

La iniciativa está dirigida a productores porcinos, elaboradores artesanales de chacinados, faenadores, carnicerías, comercios y consumidores urbanos y rurales. Como parte de las acciones territoriales, se desarrollarán charlas y capacitaciones para productores, municipios y escuelas agrotécnicas, además de operativos sanitarios con toma de muestras y difusión de laboratorios habilitados.

Desde la Dirección de Ganadería remarcaron “la prevención comienza en el establecimiento” y que “un análisis de la materia prima, a tiempo protege a toda la comunidad”. La campaña también busca consolidar una cultura de prevención y fortalecer la producción responsable en toda la cadena porcina provincial.