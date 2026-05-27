Se escondió entre bolsas de cemento pero lo atraparon tras un intento de saqueo a una ferretería

Una pareja de delincuentes rompió el cierre perimetral de un comercio en Cordón del Plata para robar materiales de construcción. La Policía rodeó el depósito, detuvo a una mujer que intentó escapar corriendo y descubrió al cómplice oculto en el interior.

Un intento de robo fue frustrado por la Policía de Mendoza en el departamento de Tupungato. El hecho delictivo se registró alrededor de la 01:30 de la madrugada en un establecimiento comercial ubicado sobre la calle Coronado, en el distrito de Cordón del Plata. El procedimiento se desencadenó a partir de un aviso urgente recibido por el personal de la Subcomisaría Cordón del Plata, lo que permitió un rápido despliegue de los efectivos hacia el lugar.

Al arribar a la escena, los uniformados divisaron en las inmediaciones a una mujer que presentaba una actitud marcadamente sospechosa. Al momento de ser entrevistada por los agentes, la sospechosa mostró un fuerte estado de nerviosismo e intentó darse a la fuga corriendo, aunque fue rápidamente aprehendida a los pocos metros.

Posteriormente, las fuerzas de seguridad ingresaron al depósito de la ferretería para registrar las instalaciones. Durante la inspección, los policías descubrieron a un hombre de 29 años que se encontraba oculto entre bolsas de cemento con la intención de no ser visto. En el sitio se constató que los malvivientes habían provocado un importante daño en el cierre perimetral para ingresar y ya tenían preparados cinco rollos de membrana junto a una puerta metálica listos para ser retirados. Los dos implicados quedaron arrestados a disposición judicial.