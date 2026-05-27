El Mundial se vive en las aulas mendocinas tras la decisión de la DGE para los partidos de la Selección

Las escuelas de la provincia utilizarán la Copa del Mundo 2026 como una herramienta pedagógica interdisciplinaria. El encuentro clave frente a Austria se transmitirá en los colegios, garantizando la continuidad del calendario escolar sin otorgar asueto.

La Dirección General de Escuelas (DGE) confirmó que Mendoza integrará el Mundial 2026 al desarrollo de las clases cotidianas, transformando la cita futbolística en un potente recurso didáctico para todos los niveles. Bajo la premisa de capitalizar el alto interés que despierta el torneo entre niños y adolescentes, las autoridades resolvieron que los estudiantes puedan seguir los partidos de la Selección argentina dentro de los propios establecimientos educativos.

El foco de la medida está puesto en la segunda fecha de la fase de grupos, cuando el combinado nacional se enfrente a Austria el próximo lunes 22 de junio a las 14 horas, pleno horario escolar. Desde el organismo rector de la educación aclararon que cada escuela tendrá plena autonomía para diagramar la logística de la transmisión, ya sea reuniendo a la comunidad en un salón de usos múltiples o visualizando el juego de manera individual aula por aula. El mismo criterio de apertura se mantendrá vigente en caso de que el equipo avance a las instancias eliminatorias del certamen, remarcando firmemente que la medida no implicará la suspensión de clases ni el otorgamiento de jornadas de asueto administrativo.

Lejos de tratarse de una simple distracción, la propuesta contempla la implementación de proyectos interdisciplinarios que cruzarán materias troncales como Lengua, Matemática, Ciencias Sociales, Educación Física y disciplinas artísticas. De este modo, los docentes utilizarán el fixture internacional para abordar contenidos curriculares como la geografía e historia de las naciones participantes, cálculos estadísticos deportivos, producciones de textos específicos y debates sobre la identidad cultural y los valores del trabajo en equipo.