“Dibujando el Mundial”: invitan a niños y niñas de Tunuyán a participar de un concurso artístico

Con el Mundial de Fútbol 2026 cada vez más cerca, la Municipalidad de Tunuyán presentó el concurso de dibujo “Dibujando el Mundial”, una propuesta destinada a niños y niñas de entre 6 y 13 años del departamento.

La iniciativa es organizada por la Dirección de Gestión Social y tiene como objetivo promover la creatividad, la expresión artística y la participación de los más pequeños en torno a uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

El certamen estará dividido en dos categorías: una para participantes de 6 a 9 años y otra para chicos y chicas de 10 a 13 años. Las inscripciones y recepción de trabajos permanecerán abiertas hasta el viernes 5 de junio.

Cada participante deberá presentar un dibujo original realizado a mano en hoja tamaño A3. La técnica será libre, permitiendo el uso de lápices, témperas, fibrones y otros materiales artísticos. La temática deberá estar relacionada con el Mundial de Fútbol 2026, incluyendo jugadores, estadios, hinchadas o símbolos representativos del torneo, integrados en una composición creativa.

Desde la organización aclararon que no se aceptarán dibujos digitales, realizados con inteligencia artificial o copias de obras de terceros. Además, cada trabajo deberá incluir un título elegido por el propio autor.

Las obras podrán entregarse de manera presencial en el Anexo Municipal, ubicado en calle La Argentina 600, de lunes a viernes entre las 8 y las 12.30. Junto al dibujo, será necesario presentar la ficha de inscripción y una fotocopia del DNI del participante.

La elección de los ganadores se realizará mediante votación popular online a través de un formulario que será publicado en el Instagram oficial de Gestión Social (@gestionsocial_munitunuyan). La votación estará habilitada entre el 8 y el 22 de junio.

Habrá premios para los tres primeros puestos de cada categoría: camisetas oficiales de la Selección Argentina, botellas térmicas y pelotas de fútbol.