Milei sin flitros: “No me van a llevar puesto como a Macri”

El presidente Javier Milei volvió a generar repercusión con una frase tajante sobre su futuro político. Durante una entrevista televisiva, el mandatario afirmó que su intención es gobernar dos mandatos consecutivos y luego retirarse definitivamente de la política.

“Después del año 2031 no me ven más el pelo”, lanzó el jefe de Estado al referirse al final de un eventual segundo período presidencial, que se extendería entre 2027 y 2031 si lograra la reelección. La frase rápidamente generó impacto en el escenario político argentino.

En la misma entrevista, Milei también envió un mensaje a la oposición y aseguró que no permitirá que su gobierno sea debilitado políticamente. En ese contexto sostuvo que “no me van a llevar puesto como a Macri”, en referencia a las dificultades que enfrentó el ex presidente en los últimos años de su gestión.

Las declaraciones se conocieron luego de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, donde el mandatario protagonizó fuertes cruces con legisladores opositores. Allí ratificó su idea de impulsar reformas económicas profundas y continuar con su programa de gobierno.

De esta manera, Milei dejó en claro que su proyecto político tiene un horizonte definido: consolidar sus reformas durante un posible segundo mandato y, una vez cumplido ese ciclo, abandonar la vida política.