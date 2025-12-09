Mendoza recibió 60 mil turistas el fin de semana largo

El fin de semana extra largo se conformó por el feriado del lunes 8, Día de la Inmaculada Concepción de María, lo que permitió disfrutar de tres días consecutivos de descanso y atrajo a visitantes de todo el país. También hubo un marcado interés por parte de turistas de países limítrofes, especialmente de Chile, donde la fecha religiosa también tiene relevancia.

Durante esas jornadas, Mendoza presentó una agenda cargada de propuestas. Entre las actividades más convocantes se destacaron la Fiesta Provincial de la Cerveza, el show de Cattaneo y numerosos sunsets distribuidos en distintos puntos de la provincia.

Con un movimiento sostenido desde el viernes a primera hora, el balance del fin de semana fue ampliamente positivo. Se estima que cerca de 60.000 turistas arribaron a Mendoza, generando un impacto económico aproximado de $12.800 millones, considerando una estadía promedio de 2,5 días y un gasto diario por persona de $89.000. Este flujo representa una inyección de capital significativa para la economía provincial, con efecto directo no solo en los sectores turísticos, sino también en el comercio y los servicios que utilizan tanto visitantes como habitantes locales.

Gabriela Testa , al frente del Emetur, valoró los resultados obtenidos y remarcó la importancia estratégica del feriado: “No siempre se da la posibilidad de que esta efeméride configure un fin de semana largo, y en este caso fue un gran impulso. Esto potencia la llegada de visitantes nacionales y extranjeros en una fecha que ya se instaló en la agenda turística del país. La principal motivación es la oferta cultural y artística, acompañada por el enoturismo, la gastronomía, el turismo aventura, la montaña y las actividades deportivas”.

Respecto al movimiento general, señaló: “Las cifras fueron muy buenas y superaron nuestras expectativas. Venimos de otro fin de semana largo hace apenas 20 días y aun así hubo un flujo turístico destacado. Las zonas con mayor impacto fueron el Gran Mendoza, la Ruta 82, Potrerillos, Cacheuta y también Uspallata. En el sur de la provincia la ocupación rondó el 40%, con mejores niveles en las villas de San Rafael”.