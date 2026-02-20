«Mendoza, manso destino», una campaña viral

Mendoza no se visita: se vive. Se respira en el aire puro de la montaña, se saborea en cada copa de vino, se disfruta en sus paisajes infinitos y se recuerda mucho después de haber vuelto a casa. Por eso, no es casual que la provincia haya lanzado en 2025 una campaña que logró sintetizar su esencia como pocas: “Mendoza, manso destino”.

La campaña, que rápidamente se volvió viral en redes sociales, fue protagonizada por el actor mendocino Mike Amigorena y conquistó al público con una mirada fresca, irónica y profundamente identitaria sobre las bondades de la provincia. El impacto fue tal, que obtuvo el Premio FED a la mejor campaña publicitaria de turismo de la República Argentina, consolidándose como un caso de éxito en comunicación turística.

Un destino que lo tiene todo

Mendoza es sinónimo de diversidad y experiencias para todos los gustos, edades y presupuestos, durante los doce meses del año.

Naturaleza imponente

La cordillera de los Andes marca el pulso del paisaje mendocino. El Aconcagua —el techo de América—, los valles, los ríos, la nieve en invierno y los diques convierten a la provincia en un escenario ideal para el turismo aventura, el descanso y el contacto pleno con la naturaleza.

Capital internacional del vino

Con más de 900 bodegas, de las cuales 250 están abiertas al turismo, Mendoza es el corazón del enoturismo argentino. Degustaciones, visitas guiadas, arquitectura de vanguardia y viñedos infinitos hacen de cada experiencia una celebración del vino y de la cultura que lo rodea.

Gastronomía que enamora

La cocina mendocina acompaña al vino con identidad, creatividad y productos de excelencia. Restaurantes de nivel internacional, cocinas regionales reinterpretadas y propuestas para todos los paladares posicionan a Mendoza como uno de los polos gastronómicos más destacados del país y la región.

Cultura viva y tradición

Fiestas populares, música, teatro, artes visuales y celebraciones como la Fiesta Nacional de la Vendimia reflejan el carácter festivo y cultural de la provincia, donde la historia y la identidad se expresan de manera auténtica.

Vida nocturna y experiencias urbanas

Bares, restobares, cervecerías artesanales y propuestas culturales convierten a Mendoza en un destino vibrante, con noches activas y variadas, ideales para disfrutar después de un día de excursiones. Sunsets e impactantes fiestas electrónicas, con entornos inolvidables se destacan en la agenda mendocina.

Turismo wellness

Termas, spas, retiros de bienestar, yoga entre viñedos y propuestas de relax en entornos naturales hacen de Mendoza un destino elegido para reconectar cuerpo y mente.

Destino MICE

La provincia es uno de los principales destinos de turismo de reuniones, incentivos, congresos y exposiciones (MICE) del país, gracias a su infraestructura, conectividad, servicios de calidad y atractivos complementarios.

Una agenda que nunca se detiene

Mendoza ofrece una agenda permanente de eventos, festivales, ferias, actividades deportivas y culturales durante todo el año, lo que la convierte en un destino siempre activo, siempre atractivo.

Mendoza te espera

“Mendoza, manso destino” no es solo un eslogan: es una invitación. A descubrir paisajes únicos, a brindar con los mejores vinos del mundo, a disfrutar de una gastronomía memorable y a vivir experiencias que dejan huella.

Porque Mendoza no se explica. Mendoza se siente. Y una vez que la conocés, siempre querés volver.