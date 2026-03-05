Mendoza celebró los 25 años de la Fiesta de la Cosecha con un histórico show sinfónico

La Fiesta de la Cosecha celebró su 25° aniversario con una edición especial que volvió a reunir música, tradición y vendimia en los viñedos ubicados en el aeropuerto de la capital provincial. El evento tuvo como protagonista central un concierto sinfónico de la Las Pelotas junto a la Orquesta Filarmónica de Mendoza, en una propuesta que combinó rock argentino con arreglos orquestales.

El espectáculo se desarrolló ante un predio colmado y bajo la dirección del maestro Gustavo Spatocco, quien además estuvo a cargo de los arreglos sinfónicos del repertorio de la banda liderada por Germán Daffunchio. Temas emblemáticos del grupo como “Personalmente”, “Víctimas del cielo”, “Si supieras” y “Será” fueron reinterpretados con una sonoridad sinfónica, en un formato inédito para el conjunto.

Antes del espectáculo principal, el evento mantuvo una de sus tradiciones más representativas: la cosecha simbólica de las vides. Las 18 candidatas a Reina Nacional de la Vendimia participaron de la recolección junto a autoridades provinciales y municipales, entre ellas el gobernador Alfredo Cornejo. La ceremonia estuvo acompañada por música cuyana interpretada por artistas locales.

Entre los músicos que participaron del segmento folclórico estuvieron Celeste Fredes, Cristina Pérez, Lisandro Bertín y Paula Neder, con arreglos del multiinstrumentista Nico Diez. El repertorio de cuecas, gatos y tonadas reforzó el vínculo de la fiesta con la identidad cultural mendocina y con la tradición vendimial.

En esta edición aniversario, además, la Filarmónica interpretó una obertura especial compuesta para los 25 años del evento. La pieza incluyó fragmentos de voces de artistas que formaron parte de la historia de la fiesta, proyectados en pantalla y fusionados con la interpretación en vivo.

El espectáculo también incluyó un segmento “In Memoriam”, dedicado a figuras vinculadas al evento que fallecieron en los últimos años, entre ellas el músico mendocino Jorge Marziali, el reconocido charanguista Jaime Torres y la organizadora cultural María del Valle Herrera.

Otro de los rasgos distintivos de la Fiesta de la Cosecha es su perfil solidario. Los asistentes colaboraron con donaciones de alimentos no perecederos destinados al Banco de Alimentos, iniciativa que se mantiene desde hace varias ediciones.

El concierto central comenzó con el tema “Cuántas cosas”, interpretado por más de 80 músicos entre integrantes de la banda y de la Filarmónica. Durante el recital, la combinación de arreglos sinfónicos con la potencia del rock generó momentos de contemplación musical y otros de euforia entre el público, especialmente cuando sonaron clásicos como “Shine” o “Esperando el milagro”.

El cierre llegó con “Uva, uva”, canción emblemática para el final de la fiesta, que funcionó como brindis musical para una nueva edición de la vendimia mendocina. Así, la Fiesta de la Cosecha celebró sus bodas de plata reafirmando su identidad: un encuentro que une música popular, tradición vitivinícola y cultura en un escenario único entre viñedos.