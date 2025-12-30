Mendoza bajo alerta amarilla

El departamento de Defensa Civil de Mendoza anunció que se renovó la Alerta Meteorológica por tormentas y posible granizo en toda la provincia.

El fenómeno se registraría en el Gran Mendoza y luego se extendería al resto de la provincia.

Según Defensa Civil la tormenta comenzaría en el Oeste del Gran Mendoza, luego se desplazaría al Gran Mendoza, para luego pasar por el Este, Valle de Uco y Sur de la provincia.

La Alerta señala que la provincia será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, que podrían ser superados en forma puntual.