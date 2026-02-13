Más de 560 envoltorios de cocaína secuestrados en dos allanamientos

Fue en Campo Papa.

La Policía de Mendoza, a través de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (PCN), llevó adelante dos allanamientos en el barrio Campo Papa, departamento de Godoy Cruz, en el marco de una causa por comercialización de estupefacientes. Como resultado, se secuestraron 561 envoltorios de cocaína, marihuana fraccionada, dinero en efectivo y diversos elementos utilizados para el procesamiento y fraccionamiento de droga.

En el primer procedimiento se incautaron 561 envoltorios de nylon con cocaína en polvo, 19 cigarrillos de armado artesanal con marihuana —con un peso total de 10 gramos—, $105.200 en efectivo, 24 paquetes de bicarbonato de sodio, dos teléfonos celulares y anotaciones de interés para la causa.

Por disposición de la Unidad Fiscal interviniente, un hombre de 27 años fue notificado por infracción a la Ley 23.737, alojado en comisaría judicial y posteriormente trasladado a la Unidad de Detención Federal U-32. En tanto, una mujer fue citada a comparecer ante los Tribunales Federales.

Más tarde, se concretó una segunda medida judicial en otra vivienda de la misma manzana del barrio Campo Papa. Allí se secuestraron tres máquinas multiprocesadoras con restos de sustancia que dieron positivo para cocaína, una balanza digital, un rollo de bolsas de nylon, láminas de polietileno, tijeras y otros elementos con restos de cocaína, además de anotaciones manuscritas vinculadas a la investigación.

En este procedimiento, dos hombres fueron identificados y quedaron a disposición de la Justicia Federal, conforme a las directivas impartidas por la fiscal interviniente.