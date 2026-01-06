Más de 200 argentinos estafados con falsos alquileres en Chile

Les prometieron alojamiento en Reñaca.

A los hechos de inseguridad que afectó a varios argentinos en el país vecino, ahora se suma una nueva modalidad delictiva. Según informó un medio chileno, más de 200 familias argentinas fueron engañadas al contratar supuestos alquileres temporarios en la zona de Reñaca, a través de una plataforma que se presentaba como un resort turístico.

La propuesta aparecía como el alojamiento perfecto: Holiday y Reñaca se promocionaba en redes sociales como un lugar de ensueño, ideal para argentinos que planeaban vacacionar en la costa chilena. Sin embargo, al momento de llegar al destino, muchos se encontraron con una realidad inesperada: la reserva nunca había existido.

«Vamos al momento del alojamiento y nos enteramos de que no teníamos disponibilidad. Fue el impacto. Bueno, uno más», relató Sergio, un argentino de Santiago del Estero que había contratado el servicio y viajó confiado a Chile. Había realizado la reserva a fines de noviembre y pagado con anticipación para asegurarse un lugar. «Estábamos con un lugar supuestamente seguro y quedamos en una impotencia total, porque uno confía cuando hace las reservas con tiempo», explicó.

El mismo modus operandi se repitió con decenas de turistas trasandinos. En muchos casos, pagaron el total del alojamiento con un 20% de descuento, por un monto cercano a los 1.330.000 pesos chilenos. La propuesta resultaba creíble: la empresa tenía una página web verificada, un correo electrónico con dominio propio y enlaces que aparentaban ser legítimos.

«Accedimos porque tenían una página verificada y un mail con dominio. Abonamos mediante un link de pago, pero nunca recibimos las instrucciones del check-in ni información sobre el departamento asignado», contó otra de las personas afectadas. Recién entonces comprendieron que habían sido víctimas de un engaño.

Lo más grave del caso es que el responsable suplantó la identidad del verdadero dueño de uno de los departamentos. Se trata de Egon, un arrendador que desde hace años alquila propiedades en Reñaca y que se enteró de la situación cuando una familia afectada lo contactó creyendo que él los había engañado. «Me explicaron que había una página con mi nombre, con fotos del departamento, y que habían pagado por internet. Pero acá son departamentos particulares, no un apart hotel», aclaró.

El timador utilizaba las buenas referencias de un hombre llamado Egon para captar clientes. Armó un sitio web donde ofrecía paquetes completos y hasta incluía un link de Booking correspondiente a la publicación real, donde sí había comentarios auténticos. Sin embargo, la página matriz era la falsa. Además, había comprado el dominio Holiday Reñaca y operaba también por WhatsApp, con cuentas verificadas por Meta, lo que reforzaba la apariencia de legalidad.

Ante la llegada masiva de personas que no tenían dónde alojarse, algunos vecinos y contactos locales colaboraron para conseguir alternativas. Valentina, una de las personas que ayudó a los damnificados, aseguró que el número de afectados supera ampliamente el centenar. «Empezó a llegar gente y más gente. Entre los que vimos acá y los que se contactaron por WhatsApp, por lo menos unas 200 familias fueron perjudicadas», señaló.

Tras las denuncias, el verdadero administrador de los departamentos decidió colocar advertencias visibles en la plataforma Booking. En las imágenes de sus publicaciones incluyó un mensaje claro: «Atención, tengan cuidado con esta página. Este departamento solo se arrienda por Booking o de manera directa conmigo».

Cuando el engaño salió a la luz, el responsable intentó justificarse con mensajes de disculpas dirigidos a las víctimas, incluso apelando a cuestiones religiosas. Sin embargo, al intentar contactarlo telefónicamente para obtener explicaciones, no hubo respuestas.

Las familias afectadas ya realizaron denuncias ante la PDI y comenzaron los reclamos ante bancos y entidades financieras para intentar recuperar el dinero, que en muchos casos ronda los 1.200.000 pesos chilenos. Especialistas advierten que se trata de una práctica frecuente en Europa que ahora comenzó a replicarse en zonas turísticas de Chile.

Mientras avanza la búsqueda del falso arrendador, los argentinos que planean viajar recomiendan extremar los recaudos: verificar comentarios, utilizar aplicaciones oficiales y solicitar la mayor cantidad de datos posibles a los arrendadores, como documentación personal e incluso fotografías. Por ahora, Egon continuará ofreciendo sus propiedades únicamente a través de Booking, mientras más de 200 familias intentan cerrar un episodio que arruinó sus vacaciones.