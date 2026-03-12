Más de $1,3 millones: lo que necesita una familia mendocina para no ser pobre

El incremento del costo de vida vuelve a reflejarse en los indicadores económicos: durante febrero, una familia tipo de cuatro integrantes en Mendoza necesitó aproximadamente $1.397.672 mensuales para cubrir sus necesidades básicas y no ser considerada pobre.

Este valor surge del cálculo de la Canasta Básica Total (CBT), un indicador que incluye alimentos, transporte, vestimenta, salud, educación y otros gastos esenciales que forman parte del consumo habitual de los hogares.

Dentro del mismo informe también se detalló que, para no caer en la indigencia, una familia debe alcanzar al menos $644.088 mensuales, cifra que corresponde al costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que mide únicamente el gasto necesario para cubrir las necesidades nutricionales mínimas.

Los valores varían según la composición del hogar. Por ejemplo, un hogar de tres integrantes necesita alrededor de $1.112.710 para no ser pobre, mientras que una familia de cinco personas requiere ingresos cercanos a $1.470.043 para cubrir los gastos básicos.

Las cifras reflejan el impacto de la inflación y el aumento sostenido del costo de vida, factores que siguen presionando sobre los ingresos de los hogares. En este contexto, los especialistas advierten que el valor de las canastas básicas se convierte en un indicador clave para medir la pobreza y la capacidad de compra de las familias.

De esta manera, el análisis de estos indicadores permite observar cómo evolucionan los precios y qué nivel de ingresos se necesita para sostener un nivel de vida básico en la provincia.