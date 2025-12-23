La Veterinaria Móvil de Tunuyán realizó más de 1.900 castraciones en 2025

El compromiso con la salud animal fue protagonista durante todo el año en Tunuyán. La Veterinaria Móvil se consolidó como un espacio de encuentro con vecinos y vecinas, donde cada operativo se transformó en una oportunidad para cuidar a las mascotas y compartir comunidad. La Municipalidad de Tunuyán contribuyó acercando servicios gratuitos que garantizaron el bienestar de perros y gatos y la tranquilidad de sus hogares.

A lo largo del 2025, la Veterinaria Móvil junto a la Fundación The Vines recorrieron todos los barrios del departamento. En total, se realizaron 1.991 castraciones y 2.542 vacunaciones, cifras que reflejan un esfuerzo sostenido y una política pública que pone en el centro la tenencia responsable y la prevención de enfermedades.

La última jornada se desarrolló en la Plaza Departamental y marcó el cierre de un año de intenso trabajo comunitario. En ese operativo se realizaron 25 castraciones y se aplicaron vacunas antirrábicas y desparasitarias. La actividad contó con una gran convocatoria de personas que se acercaron para cuidar la salud de sus compañeros de vida.

Este trabajo se sostiene durante todo el año con la Veterinaria Municipal Centro, que continúa atendiendo de manera permanente y acompañando a la comunidad en el cuidado responsable de los animales.