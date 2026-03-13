La UNCuyo otorgó el Doctorado Honoris Causa a Joan Manuel Serrat durante un emotivo acto en Mendoza

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) entregó el título de Doctor Honoris Causa al artista español Joan Manuel Serrat, en un acto realizado en Mendoza que reunió a autoridades universitarias, referentes culturales y público en general.

La distinción representa el máximo reconocimiento que otorga la casa de estudios y fue concedida en homenaje a la extensa trayectoria del cantautor, cuya obra marcó a varias generaciones en el ámbito de la música y la cultura en español.

Durante la ceremonia, las autoridades universitarias destacaron el impacto cultural y social de las canciones de Serrat, así como su compromiso con los valores democráticos, la libertad de expresión y la defensa de la diversidad cultural.

A lo largo de su carrera, el artista catalán se convirtió en una de las voces más influyentes de la música iberoamericana, con composiciones que han trascendido fronteras y continúan vigentes en el tiempo.

La visita del músico a Mendoza también incluyó diversas actividades culturales organizadas por la universidad, con encuentros abiertos al público y propuestas artísticas que permitieron celebrar su legado y su vínculo con la cultura latinoamericana.

Con este reconocimiento, la UNCuyo se suma a otras instituciones académicas que han distinguido al cantautor por su aporte artístico, intelectual y social, consolidando su figura como uno de los referentes culturales más importantes del mundo hispanohablante.