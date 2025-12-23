La UEP Tupungato secuestró una moto con número de motor adulterado

Personal de la Unidad Especial de Patrullaje de Tupungato realizaba controles rutinarios por calle Urquiza, cuando al llegar frente al Barrio Los Cerezos, observaron a un masculino manipulando una motocicleta de baja cilindrada, color predominante naranja.
Al notar los efectivos que no presentaba chapa patente colocada, sistema lumínico y que tampoco poseía carenados, deciden entrevistarlo.
El joven de 18 años le manifestó al personal Uniformado que la moto la estaba arreglando, que no era de él. Al realizarle una inspección más minuciosa, se constata que tenía número de motor limado en su totalidad. Directivas de la Oficina Fiscal, el secuestro de la motocicleta y que se inicie una causa penal por Adulteracion de número o gravado según lo estipula el Art. 189 bis inciso 5.