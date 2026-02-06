La Ruta 143 será refuncionalizada en tres tramos con una inversión millonaria

El gobernador Alfredo Cornejo oficializó este viernes la adjudicación de la obra de refuncionalización integral de la Ruta Nacional 143, en el tramo que une Pareditas con la ciudad de San Rafael. Se trata de una de las intervenciones viales más importantes para el sur mendocino, con un presupuesto total de $62.868 millones y un plazo de ejecución que se extenderá entre 2025 y 2027.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial a través del Decreto 219 y establece que los trabajos no estarán a cargo de una sola constructora, sino que se dividirán en tres secciones, cada una adjudicada a una empresa distinta, seleccionadas entre nueve oferentes que participaron de la licitación pública convocada en 2025.

La iniciativa apunta a mejorar un corredor estratégico para la conectividad regional, el turismo y la producción, que vincula el Valle de Uco con el sur provincial. Además, la Ruta 143 pasará a formar parte del esquema de caminos cuyo mantenimiento y puesta a punto serán asumidos por la Provincia.

Presupuesto y financiamiento

El monto global de la obra fue fijado en $62.868.145.261,94, desglosado en:

$52.404.353.300,80 correspondientes a la obra básica

$10.451.791.961,14 por variaciones de precios

$12.000.000 en gastos generales de obra

El financiamiento se realizará con Fondos del Resarcimiento, que el Gobierno provincial viene utilizando para avanzar en proyectos de infraestructura ante la falta de obras viales impulsadas por el Gobierno nacional. Los recursos serán canalizados a través de la Tesorería General de la Provincia, con autorización para cubrir eventuales ajustes de precios durante la ejecución.

El gasto se distribuirá en tres ejercicios presupuestarios:

2025: $5,1 millones para gastos generales iniciales

2026: $41.907 millones, etapa central de la obra

2027: $20.955 millones, tramo final de ejecución

Tramos y empresas adjudicatarias

La obra fue dividida en tres secciones:

Sección 1: desde calle Rawson hasta la rotonda El Cristo, en San Rafael.

Empresa: Black Shadow S.A. – Constructora Horizonte S.A. (UTE).

Monto: $8.300.231.236,03.

Sección 2: desde la rotonda El Cristo hasta la progresiva 582,00, en San Rafael.

Empresa: José Cartellone Construcciones Civiles S.A.

Monto: $22.285.984.878.

Sección 3: desde la progresiva 582,00 hasta Pareditas, en San Carlos.

Empresa: CEOSA (Construcciones Electromecánicas del Oeste S.A.).

Monto: $21.818.137.186,77.

El decreto también desestimó las propuestas de otras firmas que participaron del proceso licitatorio.

Plazos y alcance de la obra

Según detalló la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui, los tramos comprendidos entre la Ruta Provincial 150 y el arroyo seco Las Peñas, y desde allí hasta Pareditas, tendrán un plazo de ejecución de 12 meses. En tanto, el tramo urbano de San Rafael, entre la avenida Rawson y la rotonda del Cristo, demandará 18 meses de trabajo.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que la traza tiene 58 años y que no recibe una intervención integral desde hace más de cuatro décadas, por lo que la obra permitirá mejorar sustancialmente la seguridad vial, la circulación y la conectividad en uno de los ejes más importantes del territorio mendocino.

Las empresas oferentes podrán presentar recursos administrativos dentro de los 15 días posteriores a la notificación del decreto.