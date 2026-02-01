La municipalidad confirmó la realización de la primera noche de Tonada 2026

Después de una jornada en la que la lluvia no dio tregua, muchos se preguntaban, que posición tomaría la municipalidad de Tunuyán respecto de la realización o no de la primera noche del Festival Nacional de la Tonada. Finalmente, tal como lo anunció en las primeras horas de la tarde, desde el área de prensa del municipio informaron sobre esa situación.

El comunicado confirmó que la realización de la noche inaugural de la edición 44° del evento. Desde las 21 horas las puertas de acceso al Anfiteatro Municipal se encuentran habilitadas para permitir el ingreso. Esta noche el escenario mayor de Tonada recibirá a Jonathan Ballesteros; Los Chimeno; Los Pardo; Matria Cuyana; Viviana Montoya; Sin Frontera; Lázaro Caballero y el cierre con Campedrinos.