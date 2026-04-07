El hecho ocurrió este lunes y la víctima permanece internada en estado crítico. Su madre acampa en la guardia del hospital a la espera de un milagro, mientras la justicia investiga el ataque.

Un clima de profunda angustia se vive en los alrededores del Hospital General Las Heras y el Scaravelli. Un joven oriundo de Tucumán, que se encontraba trabajando en la temporada de cosecha en Tupungato, fue víctima de un violento episodio que terminó con un disparo de arma de fuego en su cuerpo. El hecho ocurrió el pasado 6 de abril a las 11:55 en la intersección de las calles Llaver y Tucumán, frente a un transformador.

El estado de salud del joven herido

El paciente, cuya identidad se mantiene bajo reserva por la investigación, ingresó de urgencia tras recibir un impacto de bala que comprometió órganos vitales. Según el último parte médico de este martes 7 de abril:

Diagnóstico: Herida de arma de fuego con orificio de entrada sin salida clara, provocando lesiones internas graves.

Herida de arma de fuego con orificio de entrada sin salida clara, provocando lesiones internas graves. Pronóstico: Reservado. Se encuentra bajo asistencia respiratoria mecánica en la Unidad de Terapia Intensiva.

Reservado. Se encuentra bajo asistencia respiratoria mecánica en la Unidad de Terapia Intensiva. Traslado: Debido a la complejidad del cuadro, no se descarta una nueva intervención quirúrgica en un hospital de la Ciudad de Mendoza.

El desgarrador pedido de su madre

La madre del joven, quien viajó de urgencia desde el norte del país, protagoniza una escena conmovedora: acampa en la guardia del hospital para no perderse ningún parte médico. «No me voy a mover de acá hasta que mi hijo abra los ojos», expresó entre lágrimas ante los medios locales. La mujer ha recibido asistencia de vecinos solidarios de Tupungato, quienes le acercaron mantas y comida.

Investigación en curso: ¿Qué pasó en Tupungato?

La policía y la Oficina Fiscal de la zona trabajan intensamente para esclarecer el hecho. Hasta el momento, las hipótesis oscilan entre un intento de robo o un posible ajuste de cuentas, aunque no se han brindado detalles oficiales sobre el lugar exacto del ataque o si hay sospechosos identificados.

El caso ha reavivado el debate sobre la seguridad de los trabajadores golondrina que llegan al departamento para la zafra de la nuez y la vid. Personal de la Policía Científica realizó peritajes en la zona donde se habría producido el disparo para hallar casquillos o rastros que den con el autor del crimen.