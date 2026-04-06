Inseguridad en Tupungato: detuvieron a dos hombres robando nueces en una finca de El Peral

Un nuevo golpe a la producción agrícola del Valle de Uco fue frustrado por la policía de Mendoza durante la madrugada de este lunes. Cerca de las 3:00 AM del día lunes 6 de abril, efectivos de la Comisaría 20 de Tupungato capturaron a dos sujetos en pleno acto delictivo dentro de un establecimiento ubicado en la Avenida Belgrano, en el distrito de El Peral.

Captura in fraganti en El Peral La intervención de las fuerzas de seguridad fue posible gracias al rápido aviso de un vecino que alertó sobre movimientos extraños en el interior de la propiedad. Al llegar al lugar, los uniformados cercaron el predio y procedieron a la detención de:

R. F. T. M. (34 años)

(34 años) J. A. G. (21 años)

El botín y el vehículo secuestrado Los delincuentes ya habían recolectado una cantidad significativa de frutos secos, los cuales tenían fraccionados en bolsas listas para ser cargadas. Para el traslado de la mercadería sustraída, los malvivientes utilizaban un automóvil Fiat Palio, el cual también fue secuestrado por orden de las autoridades judiciales.

Actuaciones judiciales El procedimiento, que forma parte de los operativos de prevención por la temporada de cosecha en la región, quedó bajo la jurisdicción de la Oficina Fiscal de Tupungato. Los aprehendidos fueron trasladados a la sede policial, donde se les inició una causa por robo, mientras que las nueces recuperadas fueron restituidas a sus propietarios legales.

La policía local ha solicitado a los productores de la zona extremar las medidas de vigilancia y continuar utilizando las líneas de emergencia para denunciar cualquier presencia sospechosa en las fincas del departamento.