Inflación en septiembre: 2,1% en Argentina y 2,2% en Mendoza

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer este martes el dato de inflación correspondiente al mes de septiembre, que se ubicó en el 2,1%, por encima del nivel de agosto (1,9%).

De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumula una suba del 31,8% en los últimos doce meses.

El rubro que más subió en el último mes fue “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”, con un 3,1%, al igual que “Educación”, que marcó el mismo número. En tanto, Transporte subió un 3,0%.

En cuanto a “Alimentos y bebidas no alcohólicas”, que es el rubro que más impacta en el bolsillo diario de los argentinos, subió un 1,9%.

Mendoza

La inflación en Mendoza fue de un 2,2% en septiembre, una cifra apenas por encima del promedio nacional medido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2,1%). De esta manera, durante los primeros nueve meses del año, el aumento del Índice de Precios al Consumidor local se ubica en 20,2%.

Según los datos elaborados por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE), la diferencia interanual de precios al día de la fecha es de un 29%.

El rubro que más subió en Mendoza fue “Vivienda y servicios básicos“, con 4%, seguido de “Otros bienes y servicios“, con un 3,8%; y de “Transporte y comunicaciones“, con 3,1%.