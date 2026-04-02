Hallazgos de cobre y oro en Malargüe impulsan una expansión de la exploración minera

El proyecto de exploración de cobre El Perdido, ubicado en el Distrito Minero Occidental de Malargüe, ha dado un paso clave en su desarrollo. Luego de completar la primera fase de perforaciones diamantinas, la empresa canadiense Kobrea Exploration Corp. confirmó que los resultados preliminares muestran rasgos de mineralización que justifican ampliar las tareas en el sur mendocino.

Resultados de la Fase 1 Entre los meses de enero y principios de marzo de 2026, la compañía completó 1.739 metros de perforación distribuidos en tres pozos iniciales. Aunque la profundidad objetivo era de 500 metros por cada uno, los técnicos decidieron profundizar las excavaciones ante los hallazgos en el terreno:

Pozo 1: 603 metros.

603 metros. Pozo 2: 474 metros.

474 metros. Pozo 3: 662 metros.

En estas muestras se detectó la presencia de cobre, oro y molibdeno. Según el reporte técnico, se observaron pequeñas vetas o «hilitos» de mineral dentro de la roca, una señal geológica característica de los sistemas de pórfido que suelen albergar depósitos de gran escala.

Expansión del programa Ante estos «indicios alentadores», el CEO de la firma, James Hedalen, anunció la incorporación de un cuarto pozo que no estaba contemplado originalmente. Esta nueva perforación se ubica a unos 220 metros al este de las plataformas iniciales y buscará alcanzar una profundidad de 600 metros. El objetivo es verificar si la mineralización encontrada se extiende y mantiene su calidad en esa dirección.

Impacto regional y logística Las tareas operativas están a cargo de la empresa mendocina Conosur Drilling, consolidando la participación de proveedores locales en el incipiente auge minero de la provincia. Kobrea posee actualmente derechos sobre siete proyectos en Malargüe, que suman una superficie total de 733 km².

La continuidad de los trabajos en El Perdido representa el avance más concreto de la inversión internacional en la minería de cobre mendocina, un sector que el Gobierno provincial busca apuntalar como motor económico bajo los estándares de sustentabilidad vigentes.