Guerra en Medio Oriente: ex virreina mendocina quedó varada y pide ayuda

Una ex virreina de la Vendimia atraviesa horas de angustia luego de quedar varada en Dubái en medio del conflicto que sacude a Medio Oriente. La mujer difundió un video en redes sociales para pedir ayuda y visibilizar la situación que enfrenta junto a otros argentinos que tampoco logran regresar al país.

Según relató en su mensaje, las tensiones militares en la región provocaron complicaciones en el tráfico aéreo y cancelaciones de vuelos internacionales, lo que dejó a numerosos viajeros sin posibilidades de salir de la ciudad. Entre ellos hay varias familias argentinas que esperan una solución para poder volver.

En el video que se viralizó, la mendocina explicó que llevan varios días intentando encontrar una alternativa para regresar, pero hasta el momento no recibieron respuestas concretas. Mientras tanto, los viajeros deben afrontar por su cuenta los gastos de alojamiento y estadía.

La mujer también aseguró que no es la única afectada por la situación: al menos 25 familias estarían en condiciones similares, aguardando que se restablezcan los vuelos o que se gestione algún tipo de asistencia para salir de la zona.

Ante la incertidumbre, pidió que su testimonio se comparta para que el caso tenga mayor visibilidad y así lograr que las autoridades puedan intervenir para facilitar el regreso de los argentinos que permanecen varados en Dubái en medio de la crisis internacional.