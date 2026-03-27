Godoy Cruz transformará el hipódromo en un gran desarrollo urbano de 40 hectáreas

El departamento de Godoy Cruz avanza con un ambicioso proyecto de reconversión del predio del hipódromo, que será transformado en un desarrollo urbano integral de 40 hectáreas.

La iniciativa contempla la construcción de viviendas, áreas comerciales y amplios espacios verdes, con el objetivo de generar un nuevo polo urbano en la zona.

El proyecto busca no solo aprovechar un espacio actualmente subutilizado, sino también impulsar el crecimiento ordenado del departamento, con infraestructura moderna y servicios.

Además, se prevé que la obra tenga un impacto positivo en la economía local, generando empleo y atrayendo inversiones.

El desarrollo urbano responde a una tendencia creciente en las ciudades, donde se busca integrar distintos usos del suelo en un mismo espacio, combinando residencias, comercios y áreas recreativas.

Desde el municipio destacan que el plan apunta a mejorar la calidad de vida de los vecinos, ofreciendo nuevas opciones habitacionales y espacios públicos.