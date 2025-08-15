Francisco tiene 6 años, es de Tunuyán y regalará sus juguetes

En las últimas horas, se hizo viral en redes sociales un video de Briza Marianetti, una joven de Tunuyán y su hijo, Francisco. En el mismo, ella cuenta que a su pequeño se le ocurrió la idea de, en el Día del Niño, regalar parte de sus juguetes a aquellos chicos que no reciban un obsequio en esta fecha tan especial.

“Hola chicos, los que no tienen juguetes yo les regalo, porque yo tengo un montón, como cien mil”, dijo Francisco con una sonrisa mirando fijo a la cámara.

La publicación se llenó de corazones y comentarios en pocas horas. “Qué hermoso”, “Qué niño más dulce”, “Es un ejemplo ese pequeñito”. Entre los mensajes también hubo pedidos de ayuda, como el de una mamá que escribió: “Si podés me das a mí, tengo un nene y aún no pude comprarle”.

El domingo, Francisco no estará solo. Sus papás, Briza y Jeremías, y sus hermanos Sara y Samuel lo acompañarán. Se instalarán en la placita de calle Argentina, a metros del anexo municipal. Ahí, frente a su casa, entregarán juguetes y ropa en buen estado. La propuesta es simple: quien quiera donar puede acercarse ese día o contactarse antes para coordinar. Briza incluso se ofreció a pasar a buscar lo que puedan aportar, para que la ayuda llegue sin excusas.

Mira el video: https://www.facebook.com/share/r/14KtcCAP1oW/