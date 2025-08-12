Feriados: ¿Se traslada el 17 de agosto y hay fin de semana largo?

Cada 17 de agosto se recuerda el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Este día es además, uno de los feriados nacionales trasladables establecidos por ley.

El Gobierno nacional definió que el viernes 15 de agosto de 2025 será un día no laborable con fines turísticos, en el marco de la Ley 27.399. Esta figura no es un feriado tradicional, sino una herramienta para promover el turismo interno. ¿Qué implica esto?

En el sector público, usualmente no hay actividad.

En el sector privado, queda a criterio del empleador otorgar el día libre o no.

Si se trabaja, no corresponde pago doble, a diferencia de los feriados.

Por eso, para muchos trabajadores y trabajadoras, el viernes 15 puede ser laborable y no se cobra extra si se cumple con la jornada normal.

¿Qué diferencia hay entre un feriado y un día no laborable?

Según la Ley de Contrato de Trabajo, existen diferencias clave:

Feriado nacional: descanso obligatorio. Si se trabaja, el pago debe ser doble.

Día no laborable: es optativo para el empleador. Si se trabaja, se paga jornada simple.

Esto hace que muchas personas confundan ambos términos, especialmente cuando los días coinciden con fines de semana o están cerca de fechas conmemorativas.

¿Habrá fin de semana largo en agosto 2025?

El resultado es que habrá fin de semana largo solo para quienes no trabajen el viernes 15, ya sea porque pertenecen al sector público o porque su empresa decidió otorgar el día.

Calendario de feriados 2025 en Argentina: claves a tener en cuenta

Feriados inamovibles:

Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Jueves 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables:

Domingo 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad de San Martín

Domingo 12 de octubre: Diversidad Cultural

Jueves 20 de noviembre (se traslada al lunes 24): Soberanía Nacional